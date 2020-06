Lazio, 8 gol nel test

Per la Lazio questa mattina sul campo Centrale a Formello ultimo allenamento della settimana. Dopo un riscaldamento tecnico e aerobico, i biancocelesti hanno disputato una partitella 10 vs 10 quasi a tutto campo. Da sottolineare il rientro di Thomas Strakosha tra i pali: un tempo (di circa 30 minuti) per l'estremo difensore albanese.

Complici le assenze di Milinkovic-Savic e Leiva, che avranno bisogno di qualche giorno di riposo in piu', Inzaghi ha voluto provare il baby capitano della Primavera, Armini, per completare le formazioni. Il match e' terminato con un pirotecnico 4-4 grazie alla doppietta di Caicedo e alle reti di Luis Alberto, Falbo, Cataldi, Correa, Immobile e Parolo. Lavoro differenziato per Vavro, che sta cercando di mettersi alle spalle la lesione muscolare accusata durante il lockdown, mentre per Adekanye si teme uno stiramento.

Gli stranieri Proto, Lukaku e Lulic hanno effettuato il primo tampone in attesa di poter essere inseriti in gruppo.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 15:19