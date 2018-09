Lazio: accordo trovato con Milinkovic-Savic

La dirigenza della Lazio è pronta a blindare Sergej Milinkovic-Savic.

Dopo un'estate nella quale il centrocampista serbo sembrava essere destinato a lasciare il club biancoceleste, in settimana arriverà il tanto atteso rinnovo di contratto.

Il giocatore classe 1995 dovrebbe firmare un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, raddoppiando così il suo attuale ingaggio da 1,5 milioni annui.

Negli scorsi mesi la società biancoceleste ha rifiutato diverse offerte per il talento serbo, che è stato ritenuto incedibile, se non per una cifra superiore ai 120 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 14:30