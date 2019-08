Lazio, adeguamento di contratto per Milinkovic-Savic

Contro la Sampdoria, Milinkovic-Savic ha riconfermato di essere un vero top player. A pochi giorni dalla fine del mercato, la sua permanenza alla Lazio pare certa. Un sospiro di sollievo per Inzaghi e un'opportunità per il club biancoceleste.

La Lazio, infatti, sarebbe intenzionata a ritoccare l'ingaggio del serbo che, attualmente, guadagna tre milioni di euro a stagione (più bonus). Un adeguamento per rendere Milinkovic-Savic ancor più centrale nel progetto biancoceleste (la durata del contratto, in scadenza nel 2023, non dovrebbe essere toccata).

SPORTAL.IT | 27-08-2019 09:03