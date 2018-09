Passi avanti nella trattativa per il rinnovo di Stefan Radu con la Lazio.

Il difensore rumeno – in Italia da ben 10 anni – è pronto a prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2020. Inoltre, come già fatto per Lucas Leiva, il club biancoceleste ha offerto al giocatore un ruolo da dirigente non appena si ritirerà dal calcio.

Altro rinnovo in arrivo, dunque, dopo gli incontri positivi con gli agenti di Immobile, Milinkovic-Savic e del brasiliano ex Liverpool.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 11:45