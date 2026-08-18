Lazio, anche Ryanair “licenzia” Gattuso e scatena la polemica sui social

Biancocelesti fuori dalla Coppa Italia contro il Mantova, Gattuso nel mirino e Ryanair lo punge sui social: il post diventa virale e divide i tifosi biancocelesti

Peggio non poteva iniziare. E stavolta il boicottaggio non proviene nemmeno solo dai tifosi biancocelesti. L’eliminazione della Lazio ai 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova continua a lasciare strascichi. Dopo la delusione per il risultato e le critiche rivolte alla squadra, nel mirino c’è già finito Gennaro Gattuso: a far discutere sui social, è stato anche un post pubblicato da Ryanair che prende di mira il nuovo tecnico di Lotito.

Lazio fuori dalla Coppa Italia, cresce la preoccupazione

Il ko contro il Mantova ha acceso il malumore attorno all‘ambiente biancoceleste. Non bastavano le critiche per il mercato: la sconfitta e l’uscita immediata dalla Coppa Italia hanno inasprito ulteriormente i tifosi per le difficoltà mostrate dalla squadra contro un’avversaria di Serie B.

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La contestazione nei confronti del presidente Lotito, dopo il crollo abbonamenti e con una larga parte del pubblico che ha scelto di non presentarsi allo stadio Olimpico per la Coppa Italia, si è così intrecciata ai dubbi sulle prospettive della Lazio e sulle scelte compiute dal nuovo allenatore.

Gattuso e Fabiani, diversità di vedute

Un segnale di quanto il futuro dell’allenatore sia già diventato argomento di discussione, nonostante la stagione sia appena iniziata sono le parole di Gattuso che si è assunto le proprie responsabilità senza cercare attenuanti: “E’ una brutta batosta e il mercato non c’entra. Ora tutti giù a pedalare”. A differenza del tecnico biancoceleste, il ds Fabiani della Lazio ha scaricato le colpe sulla squadra dopo il risultato contro il Mantova.

Ryanair punge Gattuso: il post diventa virale

In mezzo alle polemiche è intervenuta anche Ryanair, nota per la sua comunicazione ironica sui social e per i frequenti riferimenti al mondo dello sport e dello spettacolo. La compagnia aerea ha pubblicato sui social un post rivolto direttamente all’allenatore biancoceleste, accompagnandolo con una domanda di lavoro e una frase destinata a far discutere: “Gattuso, penso ti serva questo”.

Il messaggio è diventato rapidamente virale, dividendo anche i tifosi della Lazio. C’è chi invita a non scaricare tutte le responsabilità sull’allenatore e chiede tempo per costruire il progetto, ma non mancano le critiche nei suoi confronti. Tra i commenti, inoltre, molti sostenitori biancocelesti hanno rilanciato ironicamente chiedendo a Ryanair di trovare una nuova occupazione anche a Lotito e ai dirigenti del club: “Volendo c’è anche il pilota: Lotito” (con foto in allegato alla guida di un aereo ndr.).

Crolla la quota sull’esonero

Il passo falso in Coppa Italia ha avuto conseguenze anche nelle valutazioni dei bookmaker. Prima della sfida contro il Mantova, un eventuale esonero di Gattuso era quotato a 5 volte la posta, mentre dopo la sconfitta la quota è scesa a 3. Per non parlare della quota della Lazio in Serie B al termine della stagione.