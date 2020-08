Lazio, ancora forte il pressing su David Silva

La Lazio continua il pressing su David Silva e aspetta una risposta dal calciatore in tempi strettissimi. Il centrocampista spagnolo, eliminato dalla Champions League con il suo Manchester City (club con il quale è in scadenza di contratto), adesso non ha più impegni calcistici che possano rinviare ulteriormente una trattativa che i biancocelesti vogliono chiudere al più presto.

Secondo quanto riportato da ‘Tmw’, la Lazio attende una risposta definitiva già domenica: la dirigenza offre un contratto di tre anni da 4 milioni di euro a stagione e non intende portare il negoziato per le lunghe.

Sulle tracce di David Silva si è messa anche la Juventus nei giorni scorsi, ma la Lazio è sempre stata in vantaggio nella trattativa: adesso, però, i biancocelesti vogliono chiudere per evitare sorprese.

OMNISPORT | 16-08-2020 10:02