Lazio ancora in corsa per l'Europa, Cagliari ko

La Lazio ha battuto per 2-1 il Cagliari alla Sardegna Arena nel secondo anticipo della 36esima giornata di serie A. I biancocelesti si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Luis Alberto al 31' su assist di Marusic, e di Correa al 53' al termine di un fulmineo contropiede dei capitolini. Nel finale il gol di Pavoletti vale solo per le statistiche.

Grazie a questo successo, la Lazio resta in corsa per l'Europa League salendo a quota 58 punti. Cagliari tranquillo a 40.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 19:58