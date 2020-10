Lazio ancora in emergenza: spazio a Djavan Anderson

Quella che si ripresenterà in campo alla ripresa del campionato, sarà una Lazio ancora chiamata a fare i conti con diversi problemi di formazione. Se nell’ultima uscita contro l’ Inter ad essere contati erano stati gli uomini in difesa (e la situazione non migliorerà di molto per la prossima sfida), questa volta Simone Inzaghi potrebbe avere pochissime scelte sugli esterni.

Nella mattinata di martedì, nel corso di un allenamento con la Nazionale, si è infatti fermato Manuel Lazzari . Il giocatore è alle prese con un problema ai flessori e solo gli esiti degli esami ai quali si è sottoposto, chiariranno nelle prossime ore qual è l’entità del suo infortunio.

Qualora, come pare più che possibile, l’ex SPAL fosse costretto a saltare la prossima sfida con la Sampdoria, a sostituirlo a destra dovrebbe essere l’olandese Djavan Anderson . Marusic è infatti ai box per un infortunio ad una caviglia e Lulic non è ancora arruolabile e quindi a disposizione restano proprio l’ex Bari oltre che il nuovo arrivato Fares che è destinato ad agire sull’out opposto.

Djavan Anderson , 25 anni, è approdato in biancoceleste nel 2018 ed è stato successivamente subito girato in prestito alla Salernitana in Serie B. Tornato alla Lazio, nella scorsa stagione ha totalizzato sei presenze in Serie A (ha esordito il 27 giugno giocando pochi secondi della sfida vinta contro la Fiorentina), due delle quali da titolare contro Juventus e Verona, più una in Coppa Italia (contro la Cremonese) e quattro da fuori quota nel campionato Primavera.

In questo inizio di annata, ha giocato 19’ lo scorso 30 settembre nella sconfitta interna contro l’ Atalanta , mentre è andato in panchina contro Cagliari ed Inter.

OMNISPORT | 13-10-2020 15:32