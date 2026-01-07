Lazio, l’arbitro Sozza e il Var salvano la Fiorentina: il rigore negato scatena la bufera sui social, tifosi esasperati

Nel primo tempo il direttore di gara non vede una trattenuta di Pongracic su Gila, ma non viene chiamato all’on field review: proteste in campo e sul web

Lazio ancora danneggiata dall’arbitro nella partita contro la Fiorentina: sullo 0-0 Sozza nega un rigore a Gila, platealmente trattenuto in area da Pongracic, e il Var non richiama il direttore di gara alla review. Inutili le proteste biancocelesti, sui social esplode la furia dei tifosi.

Lazio, nuovo errore arbitrale

Nella gara con la Fiorentina la Lazio si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con un errore del direttore di gara, un episodio che di sicuro rinfocolerà la polemica tra il mondo biancoceleste e quello arbitrale, diventata infuocata con lo scambio tra Claudio Lotito e Gianluca Rocchi di qualche giorno fa. Stavolta a essere protagonisti sono stati l’arbitro Sozza e il Var Pezzuto.

Il rigore negato da Sozza a Gila

L’episodio accade al 18’, con la Lazio in avanti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Gila si trova pronto per battere a rete all’altezza del dischetto di rigore, ma prima di calciare viene visibilmente trattenuto da dietro dal fiorentino Pongracic: la maglia del difensore biancoceleste si tira, il giocatore finisce a terra ed il fallo risulta piuttosto evidente. Sozza è a pochi metri, ma forse impallato da altri giocatori lascia giocare. La gara prosegue, poi l’arbitro torna indietro e fischia fallo, ma a favore della Fiorentina: Pongracic, dopo la trattenuta, è stato sfiorato al viso da Gila ed è a terra.

La decisione del Var e le proteste biancocelesti

Il gioco si ferma e Sozza viene immediatamente accerchiato dai giocatori della Lazio: Gila è scatenato nelle proteste, come Guendouzi. Intanto è partito il check del Var: dura poco, Sozza non riceve alcuna indicazione e così a controllo terminato fa riprendere la gara con la battuta del fallo in favore dei viola. I giocatori della Lazio restano a bocca aperta sul momento, ma nei minuti seguenti le proteste proseguono: Sozza può anche aver sbagliato, ma per i biancocelesti è inspiegabile la scelta del Var.

Il parere di Marelli

L’episodio viene poi commentato anche dall’esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, che dà un verdetto netto: “Sozza era coperto, ma si tratta di calcio di rigore da assegnare con on field review. Oltre al penalty, c’è anche il cartellino giallo per il difensore della Fiorentina per comportamento antisportivo”, sentenzia l’ex arbitro. La polemica tra la Lazio e il designatore Gianluca Rocchi è destinata a riaprirsi.

Le proteste sui social

Intanto sui social i tifosi della Lazio vanno all’attacco. “Rigore solare: la vostra incompetenza è tale che non ci meravigliamo più di niente. Avete ammazzato uno sport”, attacca Carlo su X. “Una roba indegna: rigore netto!”, scrive Alfonso. “Non vogliono più Lotito nel mondo del calcio e la Lazio ne paga le conseguenze”, commenta Vale. “Questa è malafede”, il commento di Alessio. “Mai visto schifezze del genere, ormai quest’anno è andato…”, scrive rassegnato Fabrizio.