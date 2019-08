Lazio, arriva la decisione su Petagna

La Lazio ha deciso di non proseguire la trattativa per il trasferimento di Andrea Petagna dalla Spal. I biancocelesti della Capitale, secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Tempo', hanno ritenuto troppo alta la richiesta degli estensi, che per il proprio attaccante vogliono circa 20 milioni di euro.

La dirigenza laziale, quindi, guarderà altrove per cercare un nuovo attaccante che possa rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 22-08-2019 17:37