Lazio, arriva un rinforzo dalla Spagna

Jonathan Rodriguez Menendez, conosciuto semplicemente come Jony, è un nuovo giocatore della Lazio.

Bruciando la concorrenza del Valencia infatti, i biancocelesti si sono assicurati le prestazioni del 27enne centrocampista spagnolo di proprietà del Malaga, nell'ultima stagione in prestito al Deportivo Alaves, una delle sorprese dell'ultima Liga.

La trattativa è stata facilitata dalla mancata promozione della squadra andalusa, eliminata dal Deportivo La Coruña nei playoff della serie inferiore: Jony, infatti sarebbe stato costretto a scendere di categoria nell'anno di scadenza del contratto, e la sua cessione da parte del Malaga è stata inevitabile.

Per la Lazio si tratta del secondo rinforzo in vista della prossima stagione, dopo l'arrivo a parametro zero di Bobby Adekanye dalle giovanili del Liverpool.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 23-06-2019 17:08