Lazio, Zaccagni e Ratkov fanno esultare Gattuso ma la contestazione continua: Fabiani si rifugia negli spogliatoi

I biancocelesti vincono la quarta amichevole grazie anche a una magia di Zaccagni ma la contestazione nei confronti di Lotito continua e fa notizia anche all’estero

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Lazio vince ma non il cuore dei suoi tifosi. Il club biancocelesti, ora guidato da Rino Gattuso, passa in rimonta sul campo dell’Ascoli grazie alle reti segnate da Zaccagni e in extremis da Ratkov. Il rapporto con i tifosi però resta ai minimi termini come dimostrato anche da alcuni momenti nel corso dei novanta minuti.

Perla di tacco di Zaccagni, Ratkov la decide nel finale

Non è stato un match agevole per la squadra di Rino Gattuso. Nel primo tempo la Lazio ci prova in un paio di circostanze ma non riesce a sfruttare le occasioni create con l’Ascoli che si difende con ordine e prova a ripartire. Nella ripresa a sorpresa sono i padroni di casa a sbloccare la partita grazie alla rete di Chakir. A rimettere a posto la situazione ci pensa Zaccagni che di tacco mette in rete un bell’assist di Dia. All’88’ arriva la rete della vittoria con Ratkov che si avventa su un cross di Przyborek e di piatto manda la palla in rete.

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Nonostante una situazione ambientale complicata, la Lazio ha mostrato ottime cose in queste amichevoli prestagionali con Rovella che esalta il lavoro di Gattuso: “Il mister è fantastico, ci aiuta e ha grinta. I suoi principi di gioco esaltano le nostre caratteristiche e per questo dobbiamo seguirlo. L’anno scorso è stato molto difficile anche per le vicende fuori dal campo, io lo voglio dimenticare”.

Fabiani contestato: rientra negli spogliatoi

Il clima tra la società e la tifoseria continua a rimanere molto teso e forse a questo punto anche senza una reale soluzione anche in chiave futura. Nel corso del match sul campo dell’Ascoli, alcuni tifosi della Lazio presenti in tribuna hanno contestato il direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha preferito evitare ulteriori momenti di tensioni, ha deciso di lasciare il campo per trovare rifugio negli spogliatoi. La decisione dei tifosi si rivolge solo all’indirizzo della dirigenza ma nel corso del match con i marchigiani il supporto nei confronti della squadra non è mai mancato.

La protesta dei tifosi arriva anche in Francia

Qualche giorno fa ha fatto scalpore la presa di posizione dei tifosi della Lazio, al momento della conferma degli abbonamenti della scorsa stagione, i supporter biancocelesti hanno deciso di dare un segnale chiaro nei confronti di Claudio Lotito. Degli oltre 29mila che avevano sottoscritto un abbonamento, 28mila hanno deciso di fare un passo indietro e non confermare la loro presenza allo stadio. Una notizia che a distanza di giorni sbarca anche su L’Equipe con lo storico quotidiano che ha dato spazio alla scelta dei tifosi che anche negli ultimi giorni hanno confermato che seguiranno la squadra solo in trasferta.