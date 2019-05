Lazio-Atalanta, incidenti nel pre-gara

Brutto prepartita per la finale di Coppa Italia. La gara tra Lazio e Atalanta è stata infatti preceduta da scontri tra tifosi laziali e forze dell’ordine all’altezza di Ponte Milvio.

I sostenitori biancocelesti si sono resti protagonisti di un fitto lancio di oggetti e di bottiglie. Una macchina dei vigili urbani è stata avvolta dalle fiamme e sono rimasti feriti e poi trasportati in ospedale per intossicazione da fumo e per una ferita all’orecchio. I tifosi della Lazio hanno anche lanciato fumogeni facendo prendere parzialmente fuoco all’auto della polizia municipale.

Non coinvolti i tifosi atalantini diretti verso la Curva Sud.



SPORTAL.IT | 15-05-2019 21:40