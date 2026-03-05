Lazio-Atalanta, moviola: “Ci stiamo giocando la vita”, la protesta di Cataldi con l’arbitro. La verità sul gol annullato

Un paio di sviste ma una gestione tutto sommato corretta quella di Manganiello in Lazio-Atalanta. Giuste le ammonizioni date, comprese quelle a Sarri e Palladino. Vediamo cosa è successo.
- Lazio-Atalanta, i casi da moviola
- Scintille tra le panchine
- Chi è l’arbitro Manganiello
- I precedenti tra Lazio e Atalanta
- L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Lazio-Atalanta, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ segna l’Atalanta con Krstovic di testa su assist di Zappacosta ma c’è un fuorigioco di partenza segnalato dal VAR. Primo giallo al 23′, è per De Roon che stende Zaccagni. Al 35′ c’è un occo evidente di Hien su un tentativo di Maldini, la palla esce fuori ma Manganiello assegna la rimessa dal fondo, scatenando Cataldi che dice all’arbitro “Ci stiamo giocando la vita”.
Scintille tra le panchine
Sull’1-1 al 65′ ammonito Sarri per proteste e un minuto dopo stessa sorte anche per il tecnico dell’Atalanta Palladino. Al 69′ giallo anche per Pasalic che ferma fallosamente Zaccagni. Regolare all’86’ il gol di Dia così come il 2-2 all’89’ di Musah. Al 95′ ammonito Hien per fallo su Nuno Tavares e dopo il recupero la gara finisce 2-2.
Chi è l’arbitro Manganiello
Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Lazio-Atalanta di coppa Italia. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. Nella scorsa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato 14 gettoni in A. In questa stagione 9 gettoni finora nella massima serie (ultima uscita per Lecce-Inter).
I precedenti tra Lazio e Atalanta
Su 4 gare precedenti di Coppa Italia in casa, i biancocelesti avevano vinto 3 volte, l`ultima per 2-0 nell`ottobre 2008. Completa il dato un pareggio (0-0 nel 1982). In totale 11 incroci (4 vittorie Lazio, 3 pareggi, 3 vittorie Atalanta).
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Sacchi IV uomo, Gariglio al Var e Guida all’Avar, l’arbitro della gara ha ammonito De Roon, Pasalic, Hien e i due allenatori.