Lazio-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lazio-Atalanta di Serie A 2025-26, 25a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Lazio e Atalanta si affrontano sabato 14 febbraio 2026 alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma per la 25ª giornata di Serie A. Sfida dal sapore di big match per l’Europa: i biancocelesti sono 8° con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi, 7 sconfitte; 26 gol fatti, 23 subiti), i nerazzurri 7° con 39 punti (10 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 32 segnati, 21 incassati). Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza in una gara tra due squadre solide e organizzate.

Probabili formazioni

Lazio dovrebbe confermare il 4-3-3 con Provedel tra i pali e catena difensiva in cui l’assenza per squalifica di Romagnoli apre la via alla coppia Patric–Provstgaard, con Marusic e Tavares ai lati. In mezzo, regia a Cataldi con Dele-Bashiru e Taylor mezzali: possibile ballottaggio con Rovella o Basic per una maglia. Davanti, senza Zaccagni e Pedro, si va verso Isaksen–Maldini–Cancellieri, ma non è esclusa l’opzione Noslin o Dia dall’inizio. Atalanta dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: terzetto con Scalvini, Djimsiti, Ahanor; fasce presidiate da Zappacosta e Bernasconi, in mezzo de Roon con Ederson. Sulla trequarti Samardzic e Raspadori a supporto di Krstovic, ma potrebbe esserci spazio per Scamacca. Out De Ketelaere; alternative come Kolasinac o Hien offrono varianti difensive.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Cancellieri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Raspadori; Krstovic.

Gli indisponibili

Lazio in emergenza sugli esterni: stop per Zaccagni e Lazzari, mentre Pedro resta ai box. In difesa, oltre alla squalifica di Romagnoli, il rientro di Gigot sarebbe rimandato. Atalanta deve rinunciare a De Ketelaere, assenza che potrebbe spingere Gasperini a una gestione più prudente della trequarti, con chance per Scamacca a partita in corso. Le condizioni dei rientranti saranno comunque rivalutate alla vigilia.

Lazio : Pedro (infortunio alla caviglia); Lazzari (infortunio al polpaccio); Zaccagni (stiramento addominale); Gigot (infortunio alla caviglia); Romagnoli (squalifica per somma di ammonizioni).

: (infortunio alla caviglia); (infortunio al polpaccio); (stiramento addominale); (infortunio alla caviglia); (squalifica per somma di ammonizioni). Atalanta: De Ketelaere (infortunio al ginocchio).

Le ultime partite giocate

La Lazio alterna colpi esterni e qualche passaggio a vuoto in casa, mantenendo però solidità difensiva. L’Atalanta viaggia con ritmo elevato: segna, concede poco e ha trovato continuità di risultati tra casa e trasferta. Ecco l’andamento delle ultime cinque.

Lazio ok ko x ok x Atalanta ok x ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato la Lazio ha totalizzato 8 punti; l’Atalanta ne ha raccolti 11. Dettaglio risultati:

Lazio

Verona-Lazio 0-1; Lazio-Como 0-3; Lecce-Lazio 0-0; Lazio-Genoa 3-2; Juventus-Lazio 2-2

Atalanta

Atalanta-Torino 2-0; Pisa-Atalanta 1-1; Atalanta-Parma 4-0; Como-Atalanta 0-0; Atalanta-Cremonese 2-1

L’arbitro di Lazio-Atalanta

Dirige Juan Luca Sacchi (assistenti Perrotti – Laudato; IV Di Bello; VAR Di Paolo; AVAR Gariglio). In questa Serie A ha arbitrato 7 gare: 2 rigori concessi, 25 ammonizioni, nessun rosso, media 3.5 cartellini a partita e 208 falli fischiati complessivi.

Informazioni interessanti

La storia recente racconta equilibrio e tattica. La Lazio ha spesso contenuto l’Atalanta, arrivando a due clean sheet consecutivi contro i bergamaschi, evento raro negli ultimi anni. I nerazzurri, però, hanno una tradizione positiva a Roma, con molte trasferte chiuse senza sconfitte. Il 2026 ha visto un’Atalanta quasi impeccabile tra risultati e solidità, mentre la Lazio ha pareggiato spesso, segno di partite sporche e decise dagli episodi. Attenzione ai piazzati: i biancocelesti faticano sui corner offensivi, i nerazzurri ne capitalizzano parecchi. In avanti, curiosa la produttività di Krstovic in rapporto ai minuti giocati; dall’altra parte, i lampi degli esterni di casa possono spaccare la gara. Un confronto di dettagli: pressing alto contro costruzione paziente, ampiezza e cross nerazzurri contro le ripartenze laziali.

La Lazio è rimasta imbattuta in 8 delle ultime 10 sfide di A con l’ Atalanta (4V, 4N), ma ha vinto solo una delle quattro più recenti.

è rimasta imbattuta in 8 delle ultime 10 sfide di A con l’ (4V, 4N), ma ha vinto solo una delle quattro più recenti. L’ Atalanta ha evitato la sconfitta in 7 delle ultime 8 trasferte di A all’Olimpico contro la Lazio ; dopo l’1-1 più recente può arrivare a due pari di fila in esterna come non accadeva dal 1991.

ha evitato la sconfitta in 7 delle ultime 8 trasferte di A all’Olimpico contro la ; dopo l’1-1 più recente può arrivare a due pari di fila in esterna come non accadeva dal 1991. Due clean sheet consecutivi della Lazio contro l’ Atalanta : non accadeva con questa continuità dal 2013.

contro l’ : non accadeva con questa continuità dal 2013. I nerazzurri nel 2026 non hanno ancora perso in A: striscia aperta con cinque successi e due pareggi.

Da dicembre, la Lazio è la squadra che ha pareggiato di più in A: sei volte; pochi ko, ma anche poche vittorie.

è la squadra che ha pareggiato di più in A: sei volte; pochi ko, ma anche poche vittorie. Bilancio esterno in equilibrio per l’ Atalanta : due vittorie, due pareggi e due sconfitte; ultimi due viaggi chiusi in parità.

: due vittorie, due pareggi e due sconfitte; ultimi due viaggi chiusi in parità. Lazio altalenante in casa: una sola vittoria nelle ultime sei di A all’Olimpico, ma rialzo nell’ultima uscita.

altalenante in casa: una sola vittoria nelle ultime sei di A all’Olimpico, ma rialzo nell’ultima uscita. Corner: la Lazio non ha ancora segnato da sviluppi d’angolo in questo campionato; l’ Atalanta è tra le migliori su palla inattiva dalla bandierina.

non ha ancora segnato da sviluppi d’angolo in questo campionato; l’ è tra le migliori su palla inattiva dalla bandierina. Krstovic brilla per incisività: partecipazione a gol ogni 81 minuti circa in questa Serie A.

Le statistiche stagionali di Lazio e Atalanta

L’Atalanta conduce nel possesso (53,8% vs 50,5%) e nella produzione offensiva (32 gol, 110 tiri nello specchio) mentre la Lazio oppone organizzazione e pulizia difensiva (23 reti incassate, 11 clean sheet). I nerazzurri calpestano più spesso l’ultimo terzo e macinano corner (137 a 89), con PPDA più aggressivo (12,8 vs 15,9). Biancocelesti più attenti, ma chiamati a sfruttare meglio i propri cross e le transizioni.

Focus giocatori: per la Lazio spiccano i 3 gol di Zaccagni e Cancellieri, con Cataldi e Castellanos a quota 3 assist. Tra i nerazzurri guida Krstovic (7 gol) davanti a Scamacca (6), mentre gli assist sono nelle corde di Krstovic (4) e Pasalic/De Ketelaere (3). Disciplinare: più ammoniti Zaccagni e Guendouzi (6) per la Lazio; nell’Atalanta svetta de Roon (5). Rossi: tra i biancocelesti diversi a quota 1 (es. Gila, Zaccagni, Guendouzi), tra i bergamaschi segnalati Ahanor e de Roon (1). Clean sheet: Provedel 11, Carnesecchi 9.

Lazio Atalanta Partite giocate 24 24 Vittorie 8 10 Pareggi 9 9 Sconfitte 7 5 Gol segnati 26 32 Gol subiti 23 21 Media gol subiti a partita 0,96 0,88 Possesso palla (%) 50,5 53,8 Tiri nello specchio 92 110 Precisione al tiro (%) 45,5 45,5 Corners 89 137 PPDA 15,9 12,8 Clean sheet 11 9 Cartellini gialli 49 34 Cartellini rossi 7 2

FAQ Quando si gioca Lazio-Atalanta e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Lazio-Atalanta? Allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Atalanta? Juan Luca Sacchi, assistenti Perrotti-Laudato; IV uomo Di Bello; VAR Di Paolo; AVAR Gariglio.