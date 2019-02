Lazio beffata al 93', ok Empoli e Udinese

Lazio decimata dagli infortuni, rimontata e sconfitta a Genova nella 24esima giornata di serie A. I biancocelesti, in vantaggio con Badelj, vengono ribaltati dal Genoa a segno con Sanabria al 75' e Criscito al 93'. In classifica il Grifone sale a 28 punti, allontanandosi dalla zona di pericolo, mentre la squadra di Inzaghi resta settima (il Milan quarto è a +4).

Preziose vittorie in chiave salvezza per Empoli e Udinese. I toscani travolgono per 3-0 il Sassuolo: ora sono quartultimi a +3 sul Bologna. I friulani piegano nel finale con Teodorczyk il Chievo e si portano a 22 punti, tornando alla vittoria dopo quattro partite.

Empoli-Sassuolo 3-0

34' Krunic (E), 37' Acquah (E), 60' Farias (E)

Genoa-Lazio 2-1

44' Badelj (L), 75' Sanabria (G), 93' Criscito (G)

Udinese-Chievo 1-0

86' Teodorczyk (U)

SPORTAL.IT | 17-02-2019 17:20