Lazio beffata: David Silva alla Real Sociedad

Dopo ben dieci anni di Premier League David Silva lascia il Manchester City: il campione spagnolo non vestirà però la maglia della Lazio, che era stata sulle sue tracce nelle ultime settimane. Nel suo futuro c’è la Real Sociedad, che ha già annunciato il grande colpo.

Mossa a sorpresa della Real Sociedad, che beffa dunque la società biancoceleste e riporta in Liga il fantasista classe ’86, cresciuto nelle giovanili del Valencia. Affare low cost da parte della squadra allenata da Alguacil, che riporta in patria un giocatore di livello internazionale a parametro zero.

Già comunicato anche il numero di maglia con un particolare ‘tweet’: David Silva vestirà la maglia numero 21, recentemente indossata dal giovane talento Martin Odegaard, che ha terminato il proprio prestito dal Real Madrid.

Epilogo amaro per i tifosi biancocelesti, che avevano ‘assaporato’ l’arrivo dello spagnolo dopo le tante voci di mercato e dopo il ‘like’ di Luis Alberto sotto l’annuncio dell’addio al Manchester City da parte dell’esperto trequartista.

OMNISPORT | 17-08-2020 23:44