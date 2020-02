Lazio bloccata dal Verona, niente sorpasso all'Inter

Finisce a reti bianche il recupero della 17esima giornata di Serie A fra Lazio ed Hellas Verona, partita rinviata lo scorso dicembre per il quasi contemporaneo impegno dei biancocelesti in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Risultato deludente per la squadra biancoceleste, che manca così il sorpasso all’Inter e resta al terzo posto in classifica.

All’Olimpico sono i padroni di casa a fare la partita, con i gialloblù pronti a sfruttare ogni occasione in contropiede. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, però, le porte di Strakosha e Silvestri restano inviolate per tutti i 90 minuti più recupero, con la Lazio che può recriminare per due pali colpiti da Luis Alberto, uno allo scadere del primo tempo e l’altro, esterno, al 20′ della ripresa.

Proprio nel secondo tempo Inzaghi prova a mischiare le carte inserendo Jony, Marusic e Parolo al posto di Lulic, Lazzari e Caicedo, spostando negli ultimi minuti Milinkovic-Savic in attacco al fianco di Ciro Immobile, ma gli scaligeri resistono ed escono dalla Capitale con uno 0-0 utilissimo ai fini del primo obiettivo stagionale, quello della salvezza.

Per la Lazio si tratta del diciassettesimo risultato utile consecutivo, che rafforza il terzo posto in classifica ma rallenta la corsa alla Juventus, ora distante 4 punti. Prima della partita, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare aveva smentito voci di possibili malumori per il mancato arrivo di un attaccante da affiancare a quelli attualmente in rosa: “Non è stato acquistato un attaccante Perché abbiamo fatto delle valutazioni – ha detto ai microfoni di Dazn -. Non mi piace essere ripetitivo, ma la squadra è competitiva”.

“Abbiamo avuto qualche acciacco recentemente e quindi abbiamo cercato di portare negli ultimi giorni di mercato un attaccante (si era parlato di Olivier Giroud, ndr), ma non ci siamo riusciti” ha aggiunto Tare.

Per quel che riguarda gli uomini di Juric, dall’altra parte, continua il momento positivo: l’Hellas è al settimo risultato utile di fila, un andamento che proietta gli scaligeri al nono posto in classifica a quota 31 punti, con una sola lunghezza di ritardo sulla zona Europa.

