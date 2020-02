Lazio-Bologna 2019-20: le probabili formazioni

Per Sinisa Mihajlovic sarà una gara particolare, per ovvi motivi, quella che Lazio e Bologna giocheranno sabato pomeriggio aprendo la ventiseiesima giornata della massima serie: il serbo, amatissimo dalla tifoseria biancoceleste, sta continuando con grande coraggio la sua battaglia contro la leucemia.

I biancocelesti, in piena corsa per lo scudetto, vincendo si ritroverebbero in testa alla classifica da soli almeno per un giorno, in attesa di Juventus-Inter.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, D. Anderson, J. Lukaku, Minala, Cataldi, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, D. Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Sarr, Mbaye, Corbo, Medel, Dominguez, Santander, Skov Olsen, Sansone, Juwara.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 12:11