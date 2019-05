Lazio-Bologna, 3-3 show: rossoblu salvi

E' finito con uno spettacolare 3-3 il posticipo tra Lazio e Bologna all'Olimpico che ha chiuso la 37esima giornata di serie A. Sotto una pioggia battente le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno divertito il pubblico: a segno Correa, Bastos e Milinkovic-Savic su punizione per la squadra di Simone Inzaghi; Poli, Destro e Orsolini in gol per Mihajlovic.

Grazie a questo risultato, il Bologna è matematicamente salvo. Lazio già in Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 22:39