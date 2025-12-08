Lazio-Bologna, moviola: il rosso a Gila, cosa ha urlato all’arbitro, le frasi choc

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Lazio-Bologna, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora solo Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta e Genoa-Verona, vediamo come se l’è cavata stavolta all’Olimpico il fischietto ravennate.
- I precedenti con Lazio e Bologna
- L’arbitro ha espulso Gila con rosso diretto
- Lazio-Bologna, i casi da moviola
- La sentenza di Marelli
I precedenti con Lazio e Bologna
E’ stato il diciottesimo incrocio tra Fabbri e i biancocelesti, il primo stagionale, con undici vittorie, un pari e cinque sconfitte. Diciotto precedenti invece c’erano con il Bologna: otto vittorie, cinque pareggi e altrettanti k.o. il bilancio.
L’arbitro ha espulso Gila con rosso diretto
Coadiuvato dagli assistenti Preti e Politi con Sacchi IV uomo, Mazzoleni al Var e Nasca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Tavares, Moro, Cambiaghi, Miranda, Gila, espulso Gila.
Lazio-Bologna, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ il primo ammonito: è Tavares per un fallo ai danni di Orsolini. Al 31′ giallo per Moro. Regolare al 38′ il gol biancoceleste di Isaksen, così come l’immediata replica al 40′ del bolognese Odgaard. Al 48′ ammonito Cambiaghi che ferma fallosamente Lazzari disinteressandosi della palla. Al 66′ ammonito Lazzari per un fallo su Miranda. Al 78′ la Lazio resta in dieci: Gila interviene ruvidamente su Castro e al fischio dell’arbitro protesta veementemente. Fabbri a quel punto estrae il rosso diretto. All’84’ ammonito Miranda che interviene fallosamente su Cancellieri. Dopo il recupero Lazio-Bologna finisce 1-1.
La sentenza di Marelli
Sul rosso a Gila arriva la spiegazione del talent di Dazn Luca Marelli che dice: “Giusta sarebbe stata l’ammonizione per imprudenza ma bisogna capire cosa ha detto all’arbitro, sembra che abbia detto per due volte sei scarso”.