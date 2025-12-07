Pagelle Lazio-Bologna 1-1: Ravaglia vola, Isaksen insacca, Tavares s'addormenta. E l'Olimpico celebra Immobile

Tra gli applausi dell’Olimpico per Immobile, la sfida tra la Lazio e il Bologna esce senza un vincitore. Protagonisti assoluti i due portieri Ravaglia e Provedel, che però non possono nulla sui gol di Isaksen e Odgaard. Un punto a testa che premia maggiormente la squadra di Italiano, che resta in zona Europa. I biancocelesti non riescono a dare continuità al successo in Coppa Italia e restano a metà classifica in Serie A. Nota negativa per Sarri il rosso a Gila negli ultimi dieci minuti del match: il difensore potrebbe saltare più di una partita.
La Lazio celebra Immobile
“La nostra storia resta Immobile”, così la tifoseria della Lazio rende omaggio al proprio ex capitano prima del match. Tante lacrime e commozione da parte dell’attaccante, ora al Bologna, alla sua prima volta da avversario contro la squadra che lo ha reso grande. Una giornata dedicata anche al ricordo di Mihajlovic e Pietrangeli in un pre-partita da brividi e nel segno dell’amore per il calcio e le leggende di ogni sport. Anche a gara in corso, i messaggi della Curva Nord sono rivolti sempre alla propria leggenda e si sentono a gran voce i cori “Ciro, Ciro”. Niente ingresso in campo, ma la passione del popolo della Lazio non si smorza mai.
Isaksen illude la Lazio, Italiano si appende a Odgaard
La scenografia del match è di quelle pazze e con colpi di scena continui. Passano pochi secondi e subito Orsolini infiamma il match con uno stop a seguire da autore e un mancino sul primo palo, che Provedel controlla bene e fa finire sul fondo. La Lazio risponde con un ottimo pressing e una buona gestione del pallone. Il primo tiro in porta arriva al 13′ grazie a un bel movimento di Castellanos: l’argentino si stacca al limite e prova a incrociare, ma il suo destro è centrale.
Non c’è un tempo morto e al quarto d’ora i biancocelesti creano la più grande occasione: Basic scippa il pallone a Casale e appoggia al Taty, che a sua volta gira per Isaksen che si fa ipnotizzare da Ravaglia. Alla mezz’ora Marusic fa un errore da matita rossa e mette in porta Odgaard, che calcia di prima ma trova il riflesso del numero uno avversario. Dopo qualche minuto è Pobega a scaldare i guantoni del portiere biancoceleste con un tiro da fuori. Il copione del match cambia al 38′ con il gol di Isaksen, bravo e freddo dopo la deviazione corta di Ravaglia su un un tiro in area di Zaccagni, favorito da uno scivolone di Zortea.
I rossoblù non abbassano la testa e dopo poco più di un minuto rimettono subito in pari il match: Zortea si fa perdonare e con un gran tunnel salta Nuno Tavares e calcia in porta, Provedel devia il pallone sul palo con un miracolo, ma poi sulla ribattuta non può nulla sul tap-in di Odgaard. La Lazio si abbassa un po’ ed è Gila a salvare Sarri sul finire del primo tempo con un salvataggio sulla linea dopo un pallonetto di Miranda. Nella ripresa i ritmi si abbassano a ci prova Guendouzi al 62′ a far male ai felsinei con un bel piazzato sul primo palo, ma Ravaglia vola e dice no. Passano trenta secondi e il portiere si ripete, questa volta su un colpo di testa di Gila. Il 13 del Bologna è in versione supereroe e disinnesca anche un colpo di testa di Noslin. All’80’ cambia il match con la Lazio che resta in dieci per il rosso a Gila per proteste. Nel finale i capitolini soffrono da squadra e si tengono stretti un punto.
Top e flop Lazio
- Isaksen 7 – Regola i battiti della partita con le sue accelerazioni. Non lo prendono quasi mai e prima di farsi male, metto la firma al match.
- Basic 6.5 – Come la palla nel flipper non sai mai dove va, al massimo lo puoi prevedere. Ma con la sua falcata mette spesso in disordine la difesa del Bologna.
- Provedel 6.5 – Vola e fa i miracoli, la difesa è in buone mani.
- Nuno Tavares 5 – Sarri prova a spronarlo in tutti i modi, ma a fasi alterne stacca la spina. E lo fa nel momento più importante, quando il Bologna fa gol.
Top e flop Bologna
- Odgaard 7 – Il Bologna non trova tanti sbocchi sulle fasce e allora prova a sfondare centralmente. E a guidare il treno è il danese, che sotto porta conferma la sua lucidità.
- Ravaglia 6.5 – Imita il suo collega e non vuole essere da meno: spesso è decisivo con le sue parate.
- Zortea 6.5 – La sfortuna non è dalla sua parte e un suo scivolone dà il via all’azione da gol della Lazio. Poi si riprende la partita in mano e con un tunnel fa ballare la samba a Nuno Tavares e propizia la rete del pari.
- Castro 5 – Finisce nella gabbia della difesa biancoceleste e non riesce mai a trovare l’uscita.