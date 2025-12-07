Lazio-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Lazio-Bologna di Serie A 2025-26, 14a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

Lazio–Bologna profuma d’Europa: all’Olimpico di Roma domenica 7 dicembre 2025 alle 18:00, per la 14a giornata di Serie A, i biancocelesti (9° posto, 18 punti: 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 15 gol fatti, 10 subiti) ospitano i rossoblù (5° posto, 24 punti: 7 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 22 gol segnati, 11 incassati). Un incrocio ad alta quota: la Lazio solida in casa, il Bologna brillante in trasferta. Dettagli, forme e numeri promettono una sfida equilibrata e di grande spessore tattico.

Probabili formazioni di Lazio-Bologna

Si va verso una Lazio con 4-3-3: Provedel tra i pali, linea con Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares. In mezzo Guendouzi e Vecino con Basic mezzala; davanti Isaksen, Dia, Zaccagni. Restano attenzioni su Cataldi (in dubbio), mentre Castellanos potrebbe essere un’opzione per il nove. Il Bologna dovrebbe confermare il 4-2-3-1: Ravaglia in porta, terzini Zortea e Miranda, coppia Lucumi–Heggem al centro. In mediana Moro–Ferguson, trequartisti Orsolini, Odgaard, Cambiaghi alle spalle di Castro. Out Freuler, mentre sulle fasce resta l’opzione Holm. Ballottaggi aperti soprattutto sugli esterni e sul centravanti biancoceleste.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Gli indisponibili di Lazio-Bologna

Assenze pesanti in entrambe. La Lazio perde qualità in costruzione con Rovella e rischia di rinunciare a Cataldi, mentre in difesa manca fisicità con Gigot. Nel Bologna lo stop di Freuler toglie equilibrio nella zona nevralgica, Skorupski è ai box e in difesa non è al meglio Vitik. Rotazioni e ballottaggi potrebbero incidere sulle scelte dell’ultimo minuto, specie sugli esterni.

Lazio – Indisponibili: Gigot (infortunio alla caviglia), Rovella (infortunio all’inguine); In dubbio: Cataldi (infortunio al polpaccio, 50%). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Lazio solida all’Olimpico, più altalenante fuori; Bologna in serie positiva lontano da casa, con inerzia offensiva notevole. Forme recenti che raccontano una gara di ritmo e dettagli, con difese organizzate e ripartenze incisive.

Nelle ultime cinque gare: Lazio 7 punti, Bologna 10. Dettaglio risultati:

Lazio

Pisa-Lazio 0-0; Lazio-Cagliari 2-0; Inter-Lazio 2-0; Lazio-Lecce 2-0; Milan-Lazio 1-0.

Bologna

Bologna-Torino 0-0; Parma-Bologna 1-3; Bologna-Napoli 2-0; Udinese-Bologna 0-3; Bologna-Cremonese 1-3.

L’arbitro di Lazio-Bologna

Dirige Fabbri, assistenti Preti e Politi, IV Sacchi J.L., VAR Mazzoleni, AVAR Nasca. In questa Serie A 2025/26 Michael Fabbri ha arbitrato 3 gare: 0 rigori assegnati, 14 ammonizioni, 0 espulsioni; media 4,6 cartellini a partita e 5,8 falli per cartellino. Profilo di gestione tendenzialmente lineare, VAR poco protagonista.

Statistiche interessanti

Tradizione e presente si incrociano: la Lazio all’Olimpico ha costruito gran parte del suo bottino stagionale, spesso a porta inviolata, mentre il Bologna viaggia con continuità lontano da casa e ha trovato gol pesanti con i suoi esterni. Attenzione ai finali: entrambe segnano spesso nei recuperi. La storia recente tra le due racconta equilibrio con sprazzi di supremazia rossoblù, ma il fattore campo biancoceleste resta un tema chiave. Focus sui duelli: Zaccagni vs Zortea a sinistra, qualità e inserimenti di Ferguson contro la densità di Vecino e Guendouzi; davanti, fisicità di Dia contro la coppia Lucumi–Heggem. Ritmi e palleggio del Bologna contro la verticalità della Lazio potrebbero decidere la sfida.

Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro contro la Lazio in A: exploit recente dopo un lungo periodo complesso.

ha vinto tre delle ultime quattro contro la in A: exploit recente dopo un lungo periodo complesso. All’Olimpico la Lazio ha centrato cinque successi nelle ultime sei contro i rossoblù, con media realizzativa di 2,2 a partita.

ha centrato cinque successi nelle ultime sei contro i rossoblù, con media realizzativa di 2,2 a partita. Cinque clean sheet del Bologna nelle ultime nove sfide di A contro la Lazio , ma nove gol subiti nelle altre quattro.

nelle ultime nove sfide di A contro la , ma nove gol subiti nelle altre quattro. Il 72% dei punti della Lazio è arrivato in casa; serie aperta di tre vittorie interne senza subire reti.

è arrivato in casa; serie aperta di tre vittorie interne senza subire reti. Bologna imbattuto da cinque trasferte (3V, 2N) e due successi esterni di fila: mira al tris, già riuscito nel 2024 anche contro la Lazio .

imbattuto da cinque trasferte (3V, 2N) e due successi esterni di fila: mira al tris, già riuscito nel 2024 anche contro la . Lazio spesso estrema nei risultati: sette clean sheet e sette gare senza segnare nelle prime 13 di campionato.

spesso estrema nei risultati: sette clean sheet e sette gare senza segnare nelle prime 13 di campionato. Negli scontri diretti tra le prime nove, il Bologna ha raccolto più punti della Lazio : solidità contro squadre d’alta classifica.

ha raccolto più punti della : solidità contro squadre d’alta classifica. Gol oltre il 90’: Lazio e Bologna sono al top della A per reti nei recuperi (tre ciascuna).

e sono al top della A per reti nei recuperi (tre ciascuna). Castellanos letale prima dell’intervallo: tutte le sue cinque partecipazioni-gol in A sono arrivate nei primi tempi.

letale prima dell’intervallo: tutte le sue cinque partecipazioni-gol in A sono arrivate nei primi tempi. Orsolini è a quota 15 gol nel 2025 solare in A: ritmo da record moderno per un rossoblù.

Le statistiche stagionali di Lazio e Bologna

Possesso e aggressione: Bologna comanda palla (57,1%) e PPDA più intenso, mentre la Lazio è al 51,3% e punta su organizzazione e ripartenze. Gol fatti/subiti: 22-11 per i rossoblù, 15-10 per i biancocelesti. Tiri nello specchio simili (56 Bologna, 53 Lazio), ma precisione migliore per la Lazio (46,1% vs 40,9%). Clean sheet: Lazio 7, Bologna 6. Disciplina in equilibrio.

Giocatori: capocannonieri Orsolini 6 (Bologna) e Zaccagni 3 (Lazio). Migliori assistman: Holm 4 e Cambiaghi 4 per il Bologna, Castellanos 3 per la Lazio. Più ammonizioni: Guendouzi (5) tra i biancocelesti; tra i rossoblù quota distribuita, con Lykogiannis e Lucumi a 2. Rossi: Holm 1 per il Bologna, Guendouzi 1 per la Lazio. Clean sheet portieri: Provedel 7; nel Bologna Skorupski 3 e Ravaglia 2.

Lazio Bologna Partite giocate 13 13 Vittorie 5 7 Pareggi 3 3 Sconfitte 5 3 Gol fatti 15 22 Gol subiti 10 11 Possesso palla (%) 51,3 57,1 Tiri in porta 53 56 Precisione al tiro (%) 46,1 40,9 Clean sheet 7 6 Ammonizioni 21 22 Espulsioni 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Lazio-Bologna e a che ora è il calcio d’inizio? Lazio-Bologna si gioca domenica 7 dicembre 2025 con calcio d’inizio alle ore 18:00. Dove si gioca Lazio-Bologna? La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Bologna? L’arbitro designato è Michael Fabbri, con assistenti Preti e Politi; IV Sacchi J.L., VAR Mazzoleni, AVAR Nasca.