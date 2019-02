Lazio, boom di tagliandi per il Siviglia

C'è fame di Europa League in casa Lazio. Giovedì alle 18.55 la formazione di Simone Inzaghi affronterà il Siviglia plurivincitore del torneo nell'andata dei sedicesimi di finale: l'attesa è tanta per un match subito decisivo per i biancocelesti, costretti al ritorno in Andalusia.

Secondo quanto riporta Radiosei, i primi numeri sono incoraggianti con oltre 10mila tagliandi staccati finora. Attesa anche una nutrita comitiva di tifosi del Siviglia: oltre 1000 persone. I tifosi della Lazio non dovranno essere da meno nel tifo per una partita decisiva per la stagione.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 10:40