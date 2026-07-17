Il classe 2007 arriva dalla cantera dei Blancos dopo il percorso a Valdebebas: la Lazio punta su un altro talento del Real Madrid, dove può giocare con Gattuso

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La Lazio batte un altro colpo. Dopo Doekhi, Lotito regala un nuovo rinforzo a Gattuso: è il 19enne Bruno Galassi, acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid. Si conferma così il canale privilegiato con Florentino Perez, con cui era già stata definita l’operazione Mario Gila, ceduto nei giorni scorsi al Milan.

Lazio, chi è Bruno Galassi e come può giocare con Gattuso

Nato a Lleida il 7 febbraio 2007 e di origini argentine, Galassi è entrato nel settore giovanile del Real Madrid nel 2023 dopo le esperienze nei vivai di Ciudad del Fútbol, Rayo Vallecano e Getafe. Nel percorso a Valdebebas è passato dal Juvenil C al Juvenil B fino al Juvenil A, l’ultimo gradino prima del salto nel calcio professionistico.

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Alto 184 centimetri, Galassi è un centrocampista centrale che, all’occorrenza, può essere impiegato anche come difensore centrale. Un elemento duttile che potrebbe rivelarsi prezioso per Gattuso, anche se il giovane spagnolo avrà bisogno di tempo per adattarsi a una nuova realtà come la Serie A. Sarà infatti la sua prima esperienza lontano dal calcio giovanile e ad alto livello, ma il tecnico biancoceleste si ritrova tra le mani un profilo con margini di crescita importanti.

Con il Real Madrid operazione in stile Gila

In una nota ufficiale, il club biancoceleste di Lotito ha comunicato “di aver acquisito definitivamente, con una percentuale sulla futura rivendita, i diritti del contratto sportivo del calciatore Bruno Galassi, proveniente dal Real Madrid”. Un’operazione che ricalca quella portata avanti con Mario Gila, con la speranza che il classe 2007 possa seguire le orme del connazionale, passato dalla cantera dei Blancos alla consacrazione nel calcio italiano.

Da parte sua, il Real Madrid conferma ancora una volta la propria strategia: valorizzare i talenti cresciuti nella cantera senza chiudere loro la porta, trasformandoli in potenziali risorse economiche future. Lo dimostrano anche gli ultimi affari, come quello di Nico Paz al Como, ceduto per 60 milioni dopo aver esercitato la recompra, e il percorso di Jacobo Ramón, altro giovane che potrebbe rappresentare un futuro tesoretto per la Casa Blanca di Florentino Perez.

Mercato Lazio, caccia al difensore: l’alternativa a Sergi Dominguez

Sergi Dominguez è il primo obiettivo della Lazio per rinforzare la difesa, ma la distanza con la Dinamo Zagabria rimane ancora significativa. I due club, infatti, non hanno trovato un’intesa né sulla valutazione del giocatore né sulla formula dell’operazione: i biancocelesti spingono per un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, mentre il club croato apre soltanto alla cessione a titolo definitivo per 15 milioni. Il piano B porta a Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina che, invece, potrebbe lasciare il capoluogo toscano con la formula del prestito.