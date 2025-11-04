Lazio-Cagliari, moviola: scintille infinite Mina-Zaccagni, rigori, spinte e falli per 90’, l’arbitro resta a guardare

La prova di Sacchi all’Olimpico nel posticipo della decima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito due giocatori

Juan Luca Sacchi, la scelta per Lazio-Cagliari, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi ma come se l’è cavata il fischietto marchigiano al Ceravolo all’Olimpico al debutto stagionale in A dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza?

I precedenti di Sacchi con Lazio e Cagliari

Sono sei le gare arbitrate da Sacchi dei rossoblù con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo incontro diretto dal direttore di gara di Macerata dei rossoblù nella passata stagione contro il Lecce, con il 4-1 in rimonta della squadra allora allenata da Nicola. In totale sette i precedenti con la Lazio, con uno score di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco con Galipò IV uomo, Paterna al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gaetano e Felici.

Lazio-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al centro del match c’è stato il perpetuo corpo a corpo tra Mattia Zaccagni ei Jerry Mina autore numerosi interventi fallosi ai danni del capitano biancoceleste. Il primo, e forse il più rilevante, contrasto di gioco tra i due avviene già al 4′ nell’area di rigore rossoblù: mentre l’attaccante laziale punta l’area viene fermato in modo non del tutto regolare dal difensore colombiano, provocando le proteste da parte del capitano biancoceleste: per Sacchi non c’è nulla da segnalare. Al 10′ Mina salta con il gomito aperto e in uno scontro aereo colpisce Zaccagni sulla nuca; Sacchi non fischia. Al 14′ graziato Palestra aper un fallo da giallo su Isaksen. Al 35′ scaramucce tra Dia e Mina con reciproche trattenute di maglia, finchè il centrale dei sardi si buttare a terra ma l’arbitro non interviene.

Primo giallo al 46′ per Gaeranoo dopo un fallo su Felici. Ammonito al 59′ proprio Felici per una trattenuta sempre su Mattia Zaccagni, Al 79′ proteste dei biancocelesti per un tocco con il braccio di Pavoletti sugli sviluppi di un corner di Pellegrini: Sacchi è vicino e giudica fortuito l’intervento, non c’è nulla: si gioca. Infine nuovo contatto di in area di rigore rossoblù tra Zaccagni e Mina:che cade ma per l’arbitro scivola da solo in area. Dopo 4′ di recupero vince la Lazio 2-0.