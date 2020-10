Lazio, Caicedo out: quando torna

Felipe Caicedo non riuscirà a recuperare in tempo per la partita di sabato contro la Sampdoria a Marassi. La Pantera ha accusato un problema al flessore della gamba destra durante l’allenamento di giovedì, e non sarà a disposizione di Simone Inzaghi: dovrebbe trattarsi di un affaticamento, la speranza è di rivederlo in campo già per la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

Con Immobile squalificato, contro i blucerchiati in attacco ci saranno con ogni probabilità il neo acquisto Muriqi e Correa.

OMNISPORT | 16-10-2020 11:37