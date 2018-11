Lazio, Caicedo rivede la nazionale

Caicedo, grazie ad ottime prestazioni, ha conquistato la Lazio. Il bomber ecuadoriano è diventato un fattore importante per Inzaghi. Buone prove che potrebbero riportarlo anche a vestire la casacca della nazionale dell'Ecuador (ultima gara, oltre un anno fa, contro il Perù).

"Ho parlato con Felipe al telefono per convincerlo. Non so se qui lo stimano tanto come all’estero, dove tutti hanno un grande rispetto per lui. Per me è un riferimento per tutto il calcio ecuadoriano"; le parole del Ct della nazionale Gomez riportate da Il Messaggero.

SPORTAL.IT | 07-11-2018 09:55