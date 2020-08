Lazio, Caicedo verso la partenza

Dopo tre stagioni da centravanti di scorta, alle spalle di Ciro Immobile, ma spesso anche in coppia con il super bomber, Felipe Caicedo sembra vicino a dire addio alla maglia della Lazio.

Sull’attaccante ecuadoriano c’è infatti l’interessamento del club qatariota dell’Al Gharafa Sports Club: la trattativa si può sviluppare, ma prima la Lazio ha bisogno di chiudere operazioni in entrata in un reparto come quello d’attacco che avrà bisogno di numerosi innesti in vista della prossima stagione che vedrà il ritorno della squadra biancoceleste in Champions League.

Pur non partendo titolare a inizio stagione, Caicedo ha sempre superato le 30 presenze in ciascuna delle sue annate alla Lazio, segnando nove gol complessivi nelle ultime due stagioni.

OMNISPORT | 08-08-2020 10:02