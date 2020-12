Lazio, Caicedo verso l'addio: due opzioni

Felipe Caicedo lascerà la Lazio. L’attaccante ecuadoriano, che ha rotto con Simone Inzaghi, sta ora valutando due opzioni per il suo futuro: la prima è un trasferimento in Qatar, dove un club gli avrebbe offerto un super ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

La seconda invece è una permanenza in Italia, alla Fiorentina: in questo caso, potrebbe lasciare immediatamente i biancocelesti a gennaio per accasarsi nel club viola. Lo riporta Sportmediaset.

OMNISPORT | 31-12-2020 10:58