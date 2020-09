Lazio-Callejon: primo contatto

José Maria Callejon potrebbe restare in Serie A. Il jolly offensivo spagnolo, svincolatosi dal Napoli alla fine della stagione 2019/20, è infatti nel mirino della Lazio. Lo riporta ‘Il Messaggero’.

La trattativa, per il quotidiano romano, è in fase embrionale: Callejon chiede un biennale da 3 milioni a stagione, stessa cifra che percepiva a Napoli, mentre la dirigenza biancoceleste ne offre 2,5 aggiungendo un’opzione per il terzo anno. Trattandosi di un calciatore svincolato, il negoziato può andare avanti oltre il 5 ottobre, ma la Lazio punterà a chiudere il più presto possibile.

OMNISPORT | 20-09-2020 12:56