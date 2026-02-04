Lazio, tra caos Romagnoli e contestazione dei tifosi Lotito sorride: ecco il motivo

La società biancoceleste alle prese con la rottura col capitano e la rabbia dei fan, ma intanto il presidente può esultare per un risultato da record raggiunto sul mercato

Chiamatelo pure il paradosso di Claudio Lotito: mentre il mondo Lazio è agitato dal caso Romagnoli e dalla contestazione dei tifosi, il presidente può festeggiare per un risultato da record (o quasi) raggiunto grazie al mercato di gennaio.

La rottura tra Lotito e il mondo Lazio

Nell’era Lotito la Lazio ha vissuto momenti di gloria ed altri di grande difficoltà, ma raramente si era registrato un clima di sfiducia attorno alla società biancoceleste pari a quello attuale: l’Olimpico praticamente vuoto nella gara interna contro il Genoa di venerdì scorso, frutto della contestazione dei tifosi biancocelesti, ha rappresentato un’immagine potente quantomai chiara dello stato a cui è giunto il rapporto tra il mondo Lazio e il suo presidente.

Il caso Romagnoli

Al momento caotico in cui versa la Lazio contribuisce anche il caso Romagnoli: dopo la mancata cessione all’Al-Sadd, sfumata anche a causa del rifiuto del capitano alla richiesta di Lotito di rinunciare agli stipendi arretrati prima di passare al club qatariota, il difensore non si è più allenato col resto della squadra. Vedremo se oggi il caso rientrerà, il tecnico Maurizio Sarri si augura di recuperare Romagnoli per la partita con la Juventus di domenica e il d.s. Fabiani sta provando a ricucire lo strappo tra il giocatore e la società, ma le possibilità che il difensore rimanga ufficiosamente fuori rosa restano comunque alte.

Le plusvalenze di gennaio

In questo contesto, a sollevare il morale di Lotito ci pensano i numeri. Già perché grazie alle cessioni del mercato di gennaio – contestate da Sarri – la Lazio ha realizzato delle plusvalenze da record o quasi per la sua storia. La società biancoceleste ha infatti concluso la sessione invernale con un saldo positivo di 46,9 milioni di euro: su questo risultato hanno inciso in maniera decisiva gli addii di Castellanos e Guendouzi, che da soli hanno prodotto oltre 43 milioni di euro di plusvalenze.

Il (quasi) record di Lotito

Se a questa cifra si aggiungono milioni di euro ricavati dalla cessione nella precedente sessione estiva di Tchaouna al Burnley, ci si rende conto che la Lazio ha sfiorato i 52 milioni di plusvalenze nel mercato della stagione in corso. Una somma gigantesca per la storia del club, che soltanto nell’annata 2017/18 centrò un risultato migliore in termini di plusvalenze, toccando i 63,7 milioni.

Il traguardo raggiunto, che di sicuro non emozionerà i tifosi ma che anzi rischia di inasprire la contestazione, permetterà quantomeno a Lotito di programmare la rifondazione della squadra nel prossimo mercato estivo.