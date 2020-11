Lazio, caos tamponi: sorpresa nei test, cosa succede con la Juve

Continua la telenovela tamponi in casa Lazio. Venerdì si è vissuto un nuovo capitolo della vicenda che sta facendo infiammare i social, a un giorno dal big match dei biancocelesti contro la Juventus.

Dopo le discrepanze nei risultati tra i test effettuati per il campionato e quelli Uefa, la società capitolina si era rivolta a un secondo laboratorio per il giro di tamponi, il Campus Biomedico di Roma, che ha evidenziato tre positivi nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ulteriori esami al laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, ovvero quello a cui la Lazio si era sempre rivolta, hanno dato invece risultati negativi.

Resta quindi da capire chi potrà essere convocato in occasione della partita contro la Juventus di domenica. Secondo quanto riporta l’Ansa, nel pomeriggio di venerdì il laboratorio di Avellino ha processato i test effettuati al ritorno dalla trasferta di Champions League con il metodo tradizionale, e ha evidenziato la negatività di tutti i giocatori, anche quella di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha che erano stati invece fermati dall’Uefa.

Il test rapido di Roma ha invece indicato i tre positivi. Stesso discorso per Luis Alberto, che era risultato positivo nei giorni scorsi: ora lo spagnolo risulta negativo e potrebbe giocare con i bianconeri.

Sulla questione c’è una indagine della Figc in corso per presunta violazione dei protocolli Covid. Anche la Asl di Roma, che non avrebbe ricevuto notifiche, si starebbe muovendo.

OMNISPORT | 07-11-2020 07:59