Lazio-Celtic, le probabili formazioni

Alle 18.55, la Lazio affronta, all'Olimpico, il Celtic per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti, per sperare nella qualificazione ai 16esimi, sono obbligati a vincere (hanno perso due gare su tre).

Piena emergenza per Inzaghi. Correa non sarà del match, così come Radu, e Luis Alberto dovrebbe partire dalla panchina. Gli scozzesi dovrebbero affidarsi al consueto 4-3-3 per strappare almeno un punto.

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi

Celtic (4-3-3): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Elhamed; Christie, Brown, McGregor; Forrest, Edouard, Elyounoussi. All.: Lennon

SPORTAL.IT | 07-11-2019 08:58