Lazio, l’ultima mossa di Lotito: il tentativo di pace con i tifosi. Le indiscrezioni sulla cessione del club e il caso Reggina

Tra voci di cessione, rialzo del titolo in Borsa e indiscrezioni sulla Reggina, Lotito tenta di ricucire il rapporto con i tifosi della Lazio

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Le ultime ore hanno riportato grande fermento attorno alla Lazio. L’impennata del titolo biancoceleste in Borsa, alcune indiscrezioni circolate negli ambienti politico-istituzionali della Capitale e le persistenti tensioni tra società e tifoseria hanno alimentato nuove speculazioni sul futuro del club e sul ruolo del presidente Claudio Lotito.

A rendere ancora più acceso il dibattito contribuiscono le voci che vedrebbero il patron laziale interessato a un possibile coinvolgimento nella Reggina. In un contesto già caratterizzato da forte contestazione, Lotito ha scelto di intervenire direttamente con una lettera aperta ai sostenitori biancocelesti, nel tentativo di riaprire un canale di dialogo.

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La Lazio vola in Borsa e si rincorrono le indiscrezioni

A far scattare le ipotesi su possibili novità societarie è stato soprattutto l’andamento del titolo della Lazio a Piazza Affari. Le azioni hanno registrato una crescita significativa, arrivando a quota 1,64 euro e toccando i livelli più alti degli ultimi anni. Parallelamente, nella Capitale hanno iniziato a circolare indiscrezioni secondo cui Lotito potrebbe effettuare una comunicazione al mercato entro pochi giorni. Rumors che hanno inevitabilmente acceso le aspettative di una parte della tifoseria, da tempo critica nei confronti della gestione societaria.

La risposta del club, però, è arrivata in maniera netta. In una nota ufficiale la Lazio ha escluso qualsiasi scenario di vendita: “Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della Società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del Club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della Società né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita”.

Contestazione aperta e futuro da ricostruire

Le voci sulla possibile cessione si inseriscono in una fase particolarmente delicata per l’ambiente biancoceleste. La frattura tra una parte consistente della tifoseria e la proprietà resta infatti profonda, con numerosi sostenitori intenzionati a proseguire la contestazione anche nella prossima stagione. E la scelta di Gattuso come allenatore non è piaciuta a tanti. Il rischio per la Lazio è quello di affrontare un nuovo campionato in un clima di forte tensione, tra possibili diserzioni dello stadio Olimpico e un calo delle sottoscrizioni degli abbonamenti. Una situazione che potrebbe incidere anche sul percorso tecnico della squadra, chiamata ad aprire un nuovo ciclo dopo i recenti cambiamenti in panchina.

In questo scenario, il progetto di riqualificazione e gestione dello Stadio Flaminio continua a rappresentare uno degli asset più importanti del club e un elemento che potrebbe incidere sul valore della società nel medio periodo.

La lettera di Lotito ai tifosi: il tentativo di riaprire il dialogo

Consapevole del momento delicato, Lotito ha deciso di rivolgersi direttamente al popolo biancoceleste attraverso una lettera dai toni concilianti. “Scrivo a chi gioisce, a chi soffre, a chi critica, a chi pretende, a chi si arrabbia. Scrivo anche a chi oggi è distante, deluso, amareggiato. Anche io voglio una Lazio più forte. Anche io voglio una Lazio competitiva. Anche io voglio una Lazio capace di vincere. Ma la sostenibilità non è il contrario dell’ambizione. È il modo più serio per darle un futuro. La Lazio deve trovare forme nuove, serie e responsabili di ascolto, dialogo e coinvolgimento della propria gente”. Parole che rappresentano un evidente tentativo di distensione dopo anni caratterizzati da rapporti spesso tesi tra la presidenza e una parte della tifoseria organizzata.

Sullo sfondo il caso Reggina

Ad alimentare ulteriormente le discussioni attorno al nome di Lotito sono anche le indiscrezioni provenienti da Reggio Calabria. Secondo quanto riferito dall’ANSA, nella città calabrese circolano con insistenza voci che vedrebbero l’imprenditore romano interessato a rilevare la Reggina, attualmente impegnata nel campionato di Serie D, insieme a una cordata di investitori.

Il tema è tornato d’attualità anche dopo il naufragio della trattativa tra l’attuale proprietario amaranto Antonino Ballarino e l’imprenditore italoamericano Matt Rizzetta. L’accordo sembrava ormai vicino alla conclusione, ma è stato lo stesso manager a ufficializzare il fallimento del negoziato nonostante diversi tentativi di avvicinamento tra le parti. Da qui il moltiplicarsi delle ipotesi su un possibile ingresso in scena di Lotito. Secondo le voci che circolano in Calabria, sarebbe già aperto un tavolo di confronto tra la proprietà della Reggina e una cordata guidata dal patron della Lazio. Al momento, però, restano soltanto indiscrezioni in attesa di eventuali sviluppi concreti.