Samuel Eto’o potrebbe ritornare in Italia.

Questa è l’indiscrezione lanciata da Corrieredellosport.it, che riferisce come la Lazio e l’entourage dell’attaccante ex Inter e Sampdoria siano in contatto da diverso tempo e stiano provando a chiudere l’accordo.

Da ambienti vicino alla società biancoceleste arrivano smentite.

La punta camerunense ha un contratto fino al 2019 con la società turca Konyaspor.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 22:40