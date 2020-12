Lazio-Club Bruges, parla Correa: "Abbiamo sofferto, ma questa è la Champions League"

Joaquin Correa, attaccante della Lazio che ha aperto le marcature nella sfida contro il Club Bruges, ha commentato la prestazione ai microfoni si Sky Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto delle occasioni che potevamo farci stare più tranquilli alla fine. Siamo contenti perché abbiamo passato i gironi e la Lazio era da un po’ che non ce la faceva, quindi abbiamo fatto la storia. Abbiamo pensato a vincerla e questo era l’atteggiamento tenuto sin dal primo minuto: non volevamo pareggiarla, altrimenti se parti con quell’obiettivo finisci per perderla”.

L’analisi poi contiua con alcune parole sulla bellezza della Champions League: “Abbiamo sofferto, ma questa è la Champions League. Ora dobbiamo affrontare le migliori d’Europa e dobbiamo migliorare in tutti i sensi, cercando di fare il nostro gioco dall’inizio alla fine e continuare a lottare come abbiamo sempre fatto. Contro le grandi facciamo sempre bene perché siamo una squadra composta da tanti giocatori forti, dobbiamo imparare a crederci di più, senza mollare e senza perdere la concentrazione che dobbiamo avere sempre. Penso sia un punto da migliorare per giocarcela con tutti”

OMNISPORT | 08-12-2020 21:51