Lazio, complicazioni per il nuovo vice Strakosha

Unite dalla stessa proprietà, Lazio e Salernitana potrebbero presto "scontrarsi" sul mercato. La società capitolina avrebbe infatti puntato Alessandro Micai come futuro portiere di riserva alle spalle del sempre più considerato Thomas Strakosha.

L'avventura dell'esperto Silvio Proto sembra infatti essere giunta al termine e i biancocelesti paiono volersi orientare sull'estremo difensore lombardo dei granata, tra i migliori del ruolo in stagione.

La Salernitana, però, non sembra sentirci, come riporta 'TuttoSalernitana': Micai, classe '93, arrivato nel 2018 dopo il fallimento del Bari, è legato ai granata da un contratto quinquennale e i campani non sembrano avere alcuna intenzione di privarsene.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 00:23