Estate del 1992. La Lazio è una squadra importante, sì, ma lontana anni luce dalle superpotenze del calcio italiano. Ma tutto cambia quando alle porte dei biancocelesti si presenta lui, Sergio Cragnotti. Imprenditore, ambizioso e soprattutto deciso a fare una cosa molto semplice, almeno sulla carta: portare la Lazio sul tetto d’Italia e d’Europa.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia della Lazio di Cragnotti, di come è arrivata a dominare in Italia e in Europa e di come il sogno si sia infranto assieme all’impero finanziario del proprio patron.