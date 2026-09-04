Come i biancocelesti sono arrivati sul tetto d'Italia e D'Europa, salvo poi crollare verticalmente a causa del crack del proprio patron

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Estate del 1992. La Lazio è una squadra importante, sì, ma lontana anni luce dalle superpotenze del calcio italiano. Ma tutto cambia quando alle porte dei biancocelesti si presenta lui, Sergio Cragnotti. Imprenditore, ambizioso e soprattutto deciso a fare una cosa molto semplice, almeno sulla carta: portare la Lazio sul tetto d’Italia e d’Europa.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia della Lazio di Cragnotti, di come è arrivata a dominare in Italia e in Europa e di come il sogno si sia infranto assieme all’impero finanziario del proprio patron.

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