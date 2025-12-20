Lazio-Cremonese, il clamoroso errore di Pairetto: è costretto a scusarsi. Cosa dice il regolamento, la rabbia dei tifosi 

Il fischio sul rilancio di Provedel lascia stupiti i giocatori in campo e scatena la protesta di Castellanos: il direttore di gara ha fatto riprendere il gioco con una palla a due

Durante Lazio-Cremonese l’arbitro Pairetto s’è reso protagonista di un errore clamoroso, fischiando fuorigioco a Castellanos sul rimessa dal fondo del portiere Provedel: peccato che il regolamento non preveda offside in questa situazione di gioco.

Lazio-Cremonese, clamoroso errore di Pairetto

Non una svista, ma un vero e proprio black-out riguardo al regolamento: così potrebbe essere definito l’errore commesso dall’arbitro Luca Pairetto durante Lazio-Cremonese. Il fischietto della sezione di Nichelino, infatti, ha fischiato un fuorigioco ai biancocelesti su rimessa dal fondo del portiere Provedel: un’eventualità non prevista dal regolamento del gioco del calcio.

Il fuorigioco di Castellanos

L’episodio è accaduto al 9’ della ripresa della partita dell’Olimpico, ferma sul punteggio di 0-0. Provedel si accinge a rimettere la palla in gioco dal fondo e, dopo aver invitato i difensori a salire e a uscire dall’area di rigore, opta per il rinvio lungo. Sul suo lancio interviene Castellanos, che parte alle spalle della difesa cremonese, rientra e spizza la palla per un compagno. Immediato il fischio di Pairetto, probabilmente ingannato dal suo assistente che aveva alzato la bandierina: anche vedendolo, però, l’arbitro avrebbe dovuto ricordare che il fuorigioco non si applica quando il passaggio all’uomo in offside arriva direttamente da rimessa dal fondo (proprio come con la rimessa laterale).

Le proteste e le scuse

Dopo il fischio, tutti i giocatori in campo si rendono immediatamente conto dell’errore: il più arrabbiato è proprio Castellanos, nonostante la sua spizzata non sia riuscita a generare un pericolo per la difesa della Cremonese. Prima ancora che i giocatori della Lazio lo circondino, però, Pairetto si rende conto dell’errore: l’arbitro chiede scusa a tutti, dopodiché dispone la ripresa del gioco attraverso una palla a due.

I commenti dei social

La topica di Pairetto non poteva passare inosservata sui social network: numerosi i commenti dei tifosi, non solo della Lazio, che attaccano l’arbitro e anche il designatore Rocchi per quanto accaduto all’Olimpico. “Rocchi deve scusarsi pubblicamente per una cosa del genere, non può nascondersi davanti a una roba così”, scrive Angelo su X. “Pairetto è uno degli arbitri peggiori della storia”, aggiunge Federico. “Madre mia ogni giornata di peggio, questa è davvero una cosa grave anche perché sono in due che sbagliano…”, ricorda Brozovicciano. “Ha guardato il guardalinee: ho detto tutto”, commenta Matteo. “Non sanno neanche il regolamento, neanche le regole base, figuriamoci quando devono decidere sui rigori…”, attacca Stefano. “Siamo alla frutta!”, scrive rassegnata Virginia.