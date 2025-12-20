Lazio-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Virgilio Sport
Lazio e Cremonese si sfidano allo Stadio Olimpico di Roma sabato 20 dicembre 2025 alle 18:00 per la 16a giornata di Serie A. Biancocelesti all’8° posto con 22 punti in 15 gare (6 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte; 17 gol fatti, 11 subiti), grigiorossi 11° a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 18 gol segnati, 18 incassati). Una sfida di metà classifica che può rilanciare ambizioni europee dei padroni di casa e consolidare la crescita degli ospiti.


Probabili formazioni di Lazio-Cremonese

La Lazio dovrebbe ripartire dal 4-3-3 nonostante le assenze: con Zaccagni e Basic squalificati e vari acciaccati, si va verso il tridente con Cancellieri, Castellanos e Rodríguez Ledesma. Dietro, chance per la coppia GilaProvstgaard, con Marusic e Pellegrini ai lati; in mezzo, regia a Vecino o Cataldi, con Guendouzi interno. La Cremonese dovrebbe confermare il 3-5-2: senza Payero squalificato e con qualche defezione in retroguardia, spazio al terzetto TerraccianoBaschirottoCeccherini, corsie a Barbieri e Pezzella, in cabina di regia Bondo con Vázquez e Vandeputte. In attacco, si va verso BonazzoliVardy, con alternative dalla panchina.

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Cataldi; Cancellieri, Castellanos, Rodríguez Ledesma.

V:Sport

  • Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Vázquez, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

V:Sport

Gli indisponibili

Nella Lazio pesano le squalifiche di Zaccagni e Basic, mentre in difesa e sulle corsie si monitora la situazione di Romagnoli (influenza) e Hysaj (da valutare). Out a lungo Gigot, ai box Isaksen e Rovella per noie all’inguine, in dubbio Noslin (influenza). La Cremonese rinuncia a pedine importanti in mediana e dietro: Payero squalificato, Bianchetti alle prese con frattura del naso, oltre a Grassi e Collocolo (problemi muscolari e alla coscia), e Folino (influenza).

  • Lazio – Infortunati: Hysaj (da valutare), Romagnoli (influenza), Gigot (infortunio alla caviglia), Isaksen (infortunio all’inguine), Rovella (infortunio all’inguine), Noslin (influenza). Squalificati: Zaccagni (rosso, 1 turno), Basic (rosso, 2 turni).
  • Cremonese – Infortunati: Bianchetti (frattura del naso), Grassi (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio alla coscia), Folino (influenza). Squalificati: Payero (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

La Lazio arriva da un percorso altalenante ma solido in casa; la Cremonese ha alternato colpi esterni di peso a stop contro big. Ecco l’andamento recente e il dettaglio delle ultime cinque:

Nelle ultime 5 la Lazio ha raccolto 7 punti; la Cremonese ne ha fatti 6. Dettagli:

  • Lazio — Inter-Lazio 2-0; Lazio-Lecce 2-0; Milan-Lazio 1-0; Lazio-Bologna 1-1; Parma-Lazio 0-1
  • Cremonese — Pisa-Cremonese 1-0; Cremonese-Roma 1-3; Bologna-Cremonese 1-3; Cremonese-Lecce 2-0; Torino-Cremonese 1-0

L’arbitro di Lazio-Cremonese

Designazione affidata a Pairetto, assistenti Laudato e Regattieri, IV Bonacina, VAR Camplone, AVAR Manganiello. In questa Serie A 2025-26 Luca Pairetto ha diretto 3 gare: 1 rigore assegnato, 20 ammonizioni, nessun rosso, media cartellini 6.6 a partita e 16 fuorigioco totali.

  • Arbitro: Pairetto
  • Assistenti: Laudato – Regattieri
  • IV: Bonacina
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Manganiello

Informazioni interessanti sul match

All’Olimpico la tradizione sorride alla Lazio: i biancocelesti hanno la loro miglior percentuale di vittorie casalinghe in A proprio contro la Cremonese. Eppure, nell’anno solare, la Lazio ha faticato contro le neopromosse. I grigiorossi arrivano da un periodo a strappi e all’Olimpico storicamente subiscono, ma sono letali sui cross: record di gol nati da traversoni e piazzati. Occhio a Provedel, leader per clean sheet, e a Vardy, che continua a segnare nonostante l’età, inserendosi in una lista d’élite.

  • Nei precedenti recenti la Cremonese ha vinto solo una volta in sette sfide di A con la Lazio.
  • All’Olimpico la Lazio ha vinto 7 sfide su 8 contro la Cremonese, con un pari a completare il bilancio.
  • Nel 2025 la Lazio non ha ancora battuto una neopromossa in Serie A: tendenza da invertire.
  • Per la Cremonese l’Olimpico è campo storicamente ostico: tante gare senza clean sheet e pochissimi successi.
  • Biancocelesti solidi in casa: imbattuti in 6 su 7 e spesso in vantaggio già nel primo tempo.
  • Grigiorossi a strappi: dopo una partenza solida, più sconfitte nell’ultimo mese e pericolo di doppio stop senza gol.
  • Contro squadre di bassa classifica, la Lazio è tra le migliori per punti fatti; la Cremonese è tra le più ermetiche in questi incroci.
  • La Cremonese ha il primato di gol su cross: un tentativo ogni 27 si trasforma in rete, dato da top del campionato.
  • Provedel guida la A per clean sheet; nell’era dei tre punti solo lui ha fatto meglio in un girone d’andata, sempre in biancoceleste.
  • Vardy è a quota 4 reti in 11 presenze: tra gli over 38, solo pochi stranieri hanno fatto meglio nella storia della Serie A.

Le statistiche stagionali di Lazio e Cremonese

Possesso a favore della Lazio (51.2% a 46.4%), che concede anche meno (11 gol subiti contro 18). La Cremonese tira meno (99 tiri totali, 50 nello specchio) ma ha miglior conversione (18.18% contro 12.14%) e precisione al tiro. Sul fronte disciplina, biancocelesti più sanzionati con diversi rossi; nei piazzati e nei cross i grigiorossi incidono in modo marcato. Tra i portieri, netto vantaggio Provedel per clean sheet su Audero.

Giocatori chiave: per la Lazio i migliori marcatori sono Cancellieri e Zaccagni (3), top assist Castellanos (3); più ammonizioni Guendouzi (5), più rossi a quota uno Gila, Guendouzi, Zaccagni, Basic. Nella Cremonese guida i gol Bonazzoli (5) davanti a Vardy (4), top assist Vandeputte (4); più gialli Payero (5), nessun espulso rilevante finora; clean sheet: Provedel 8, Audero 4.

Lazio Cremonese
Partite giocate 15 15
Vittorie 6 5
Pareggi 4 5
Sconfitte 5 5
Gol fatti 17 18
Gol subiti 11 18
Possesso palla (%) 51.2 46.4
Tiri totali 140 99
Tiri in porta 67 50
Precisione tiro (%) 47.86 50.51
Conversione gol (%) 12.14 18.18
Clean sheet 8 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Lazio-Cremonese?

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18:00 (16a giornata di Serie A).

Dove si gioca Lazio-Cremonese?

Allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Lazio-Cremonese?

Luca Pairetto; assistenti Laudato e Regattieri, IV Bonacina, VAR Camplone, AVAR Manganiello.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

