Lazio: De Vrji domenica gioca

Non sembrano ormai esserci davvero più dubbi: domenica Stefan De Vrji sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

Il centrale olandese, promesso sposo dell'Inter per la prossima stagione, sembra aver convinto Inzaghi sul suo utilizzo proprio nella partita che deciderà chi tra biancocelesti e nerazzurri, approderà in Champions League.

De Vrji ha promesso impegno massimo ad allenatore e compagni, dimostrando professionalità e senso di squadra da vero capitano, tutto ciò ha fatto sì che la scelta del mister ricadesse sulla decisione di affidargli la maglia da titolare.

L'olandese inoltre già nelle ultime settimane ha dimostrato di non pensare per nulla al suo futuro, fornendo eccellenti prestazioni che hanno contribuito a mantenere la Lazio con due punti di vantaggio sull' Inter, come ad esempio, il salvataggio sulla linea a Crotone che ha permesso ai biancocelesti portare a casa un importante pareggio.

SPORTAL.IT | 19-05-2018 08:30