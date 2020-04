Lazio, deciso il futuro di Luis Alberto

Luis Alberto è vicinissimo al prolungamento del contratto con la Lazio. Il talento spagnolo, ai biancocelesti dal 31 agosto 2016, rinnoverà il suo contratto con la squadra della Capitale almeno per altri tre anni rispetto all'attuale scadenza, portandola così dal 2022 al 2025.

A confermare la prossima realizzazione dell'ipotesi è il procuratore del calciatore, Alvaro Torres: "C’è grande sintonia nelle conversazioni che stiamo avendo con la società – ha dichiarato a 'Calciomercato.it' -. Siamo a buon punto, sono certo che l’accordo arriverà. Luis nella Lazio è diventato un calciatore totale e completo, ha unito il suo talento naturale a una grande crescita fisica e tattica. Qui è diventato uno dei migliori in Europa".

Quella ancora in corso (in attesa della ripartenza) è la quarta stagione di Luis Alberto con la maglia della Lazio. In questa stagione ha collezionato, tra campionato e coppe, 30 presenze, con 5 gol all'attivo e ben 14 assist.

SPORTAL.IT | 26-04-2020 14:18