Lazio, deciso il futuro di Lukaku

La Lazio ha deciso: Jordan Lukaku saluterà i compagni per vestire la maglia del Newcastle. Il giocatore si unirà alla squadra allenata da Benitez con la formula del prestito con dritto di riscatto.

Lo scarso minutaggio concessogli da Simone Inzaghi aveva convinto il belga a cambiare aria e inizialmente la destinazione sembrava essere la Germania. L'inserimento del Newcastle ha convinto il classe 1994 a volare in Premier, ritrovando così il fratello Romelu.

La scelta di far partire Lukaku potrebbe decidere anche il futuro di Durmisi: l'ex Betis sembrava destinato a tornare in Spagna, dove il pressing del Celta Vigo non era certo indifferente, ma con la partenza del compagno il suo futuro, almeno fino a giugno, è biancoceleste.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 15:15