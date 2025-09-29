Lazio, Dele-Bashiru infuriato con Sarri: la rottura tra i due dopo la scelta del tecnico 

Dopo l’infortunio muscolare il tecnico ha escluso il nigeriano dalla lista per la Serie A nonostante il suo recupero fosse vicino. Inserito Basic al suo posto

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Fisayo Dele-Bashiru non ha preso affatto bene la decisione di Maurizio Sarri di escluderlo dalla lista per la serie A della Lazio dopo il suo infortunio: il giocatore sarebbe infuriato con l’allenatore perché sa di poter rientrare in squadra direttamente dopo la Coppa d’Africa.

Lazio, Dele-Bashiru escluso dalla lista serie A

Nuova grana all’interno dello spogliatoio della Lazio: dopo Nuno Tavares, che dopo la sostituzione nel derby ha lasciato l’Olimpico prima della fine della partita, stavolta è Fisayo Dele-Bashiru ad andare allo scontro con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Lo riporta Il Messaggero, secondo cui il centrocampista nigeriano si sarebbe infuriato dopo essere stato informato della sua esclusione dalla lista per la serie A, in seguito all’infortunio patito nel corso del derby. Al suo posto, Sarri ha voluto inserire il croato Toma Basic, fino a questo momento fuori dal progetto tecnico biancoceleste.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dele-Bashiru vicino al recupero dall’infortunio

L’esclusione di Dele-Bashiru dalla lista serie A è stata di fatto alquanto sorprendente: la norma che prevede di sostituire un giocatore infortunato è stata pensata per calciatori vittime di problemi fisici piuttosto seri, che dunque occuperebbero a lungo ed inutilmente un posto in rosa. Non è questo il caso di Dele-Bashiru: il nigeriano, alle prese con una lesione di primo grado al bicipite femorale, dovrebbe tornare a disposizione di Sarri già dopo la sosta per le nazionali di ottobre, nella gara con l’Atalanta. Il tecnico, però, ha deciso di non aspettare e di sfruttare uno dei due slot per le sostituzioni nel roster.

Coppa d’Africa a rischio

A meno che la Lazio non sfrutti anche il secondo slot a disposizione per un cambio nella rosa, Dele-Bashiru dovrà dunque attendere la riapertura del mercato di gennaio, quando sarà possibile modificare nuovamente la lista della serie A, per poter essere nuovamente convocato da Sarri.

Secondo il Messaggero, alla base della decisione del tecnico ci sarebbe anche il fatto che Dele-Bashiru lascerà a dicembre la Lazio per prepararsi con la propria nazionale alla Coppa d’Africa. Ma dopo la sostituzione con Basic il centrocampista rischia di non essere neanche convocato per la competizione in programma in Marocco. E proprio questo pericolo rappresenta il motivo che ha fatto infuriare tanto Dele-Bashiru.