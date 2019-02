Lazio di rigore. All'Inter non basta super Handanovic

Ci vogliono i calci di rigore per decidere l’ultima semifinalista di Coppa Italia. La Lazio si vede riacciufare da Icardi all’ultimo minuto dei supplementari, ma Strakosha e Lucas Leiva portano la squadra di Simone Inzaghi alle semifinali contro il Milan in una rivincita dell’anno scorso.

All’Inter non basta un super Handanovic, che neutralizza il rigore di Durmisi e salva il risultato in molte circostanze. Decisivo l’errore di Nainggolan dagli 11 metri.

Prima dell’inizio della gara arrivano i fischi per Ivan Perisic, in panchina per tutta la gara, alla lettura delle formazioni, colpevole di aver espresso la volontà di lasciare l’Inter.

La Lazio gioca meglio e sfiora il vantaggio in un paio di circostanza, ma Handanovic, su Immobile, e la scarsa precisione davanti alla porta, clamoroso l’errore di Luis Alberto che calcia debolmente un vero e proprio rigore in movimento, inchiodano gli uomini di Inzaghi allo 0-0 al 45esimo.

Alla fine del primo tempo altri fischi dei tifosi nerazzurri alla propria squadra che non ha mai calciato verso la porta di Strakosha.

Inter che approccia il secondo tempo in maniera diversa: poco dopo l’ora di gioco arriva la più grande occasione per i nerazzurri, Joao Mario calcia da fuori, respinge Strakosha sui piedi di Candreva che da due passi non inquadra la porta.

Al 76esimo Politano dalla sinistra disegna uno splendido cross per la testa di Vecino, che si arrampica in cielo, ma la sua conclusione va alta sopra la traversa per una questione di centimetri.

Caicedo, a un minuto dal 90esimo, si presenta davanti ad Handanovic ma non angola la sua conclusione con il portiere sloveno che devia in angolo con un intervento salva risultato.

60 secondi dopo ancora Handanovic salva l’Inter con un intervento decisivo sul tiro dal limite di Ciro Immobile.

In pieno recupero è l’Inter a sfiorare il gol-vittoria: Politano dal limite dell’area piccola calcia addosso a Strakosha, pallone che arriva a Lautaro che in scivolata non inquadra la porta da due passi, che condanna le due squadre ai tempi supplementari.

C’è anche spazio per il VAR: spinta leggera di Milinkovic su Icardi che si era alzato in cielo per colpire la palla di testa a due passi dalla porta. Abisso lascia correre e dopo un colloquio con il VAR fa riprendere il gioco regolarmente senza andar a vedere al monitor il replay dell’azione.

Nel secondo supplementare un azione fra Caicedo e Immobile porta gli ospiti in vantaggio: i due avanzano fino al limite con una serie di passaggi, Caicedo serve il 17 biancoceleste, controllo in area e tiro deviato che si infila all’angolino, dove Handanovic non può arrivare.

Inter in avanti all’assalto finale, con Asamoah che viene espulso per un fallo su Milinkovic, ma questa volta il VAR interviene e fa cambiare decisione ad Abisso che estrae il giallo per l’ex Juventus.

All’ultimo secondo Milinkovic va in ritardo su D’Ambrosio a cavallo della linea dell’area di rigore biancoceleste, l’arbitro dà un calcio di punizione, ma dopo pochi secondi il VAR interviene e Abisso assegna il rigore.

Sul dischetto va Icardi, che non sbaglia, Strakosha intuisce ma non può respingere.

Ai calci di rigore i portieri sono i protagonisti: Handanovic neutralizza Durmisi, Strakosha para i rigori di Lautaro Martinez e Nainggolan, ma è Lucas Leiva a far volare la Lazio in semifinale, dove affronterà il Milan.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 00:10