Lazio, la diaspora continua: via Guendouzi e Tavares, Basic flirta con la Roma. Sarri freme, bufera su Lotito

Non solo Castellanos: quanti big con la valigia pronta. I tifosi sbottano sui social e puntano il dito contro il patron: "Da questo club i calciatori scappano"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La sconfitta col Napoli ha fatto scattare il campanello d’allarme: a Sarri servono rinforzi, subito. Ma il paradosso è che, avuto il via libera al mercato dopo il blocco estivo, in casa Lazio tengono banco soprattutto le cessioni. Ufficiale quella di Castellanos, imminenti le partenze di Guendouzi e Tavares. E occhio a Basic: le aquile rischiano una beffa clamorosa. I tifosi aspettano le mosse di Lotito: quando si compra?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lazio, via i big: dopo Castellanos, tocca a Guendouzi

“Non è mai facile dirsi addio, sappiate che resterò per sempre un laziale”. Con queste parole il Taty Castellanos ha salutato la capitale per iniziare una nuova vita in Inghilterra, con la maglia del West Ham. Ma non è certo l’unico big che saluterà Formello al termine del mercato di riparazione.

Ha da tempo le valigie pronte Nuno Teveres: con Sarri non c’è mai stato feeling, il portoghese finirà in Arabia Saudita o in Turchia. Già, Istanbul. Prossima città di Guendouzi, altra stella in procinto di lasciare la Lazio. Il Fenerbahce sembrava sul punto di chiudere la trattativa, ma nelle ultime ore si è registrato il pressing feroce del Galatasaray, che è pure sulle tracce di Frattesi. Base d’asta: 25 milioni di euro.

Basic flirta con la Roma: che succede

Tra i meriti di Sarri c’è senza dubbio quello di aver rivalutato Basic, 29enne centrocampista croato che era ormai fuori dal progetto, come certificato dal prestito della scorsa stagione alla Salernitana. Toma ha il contratto in scadenza a giugno e inizia a guardarsi intorno per individuare soluzione alternative, visto che al momento non si parla di rinnovo.

Gli agenti dell’ex Bordeaux avrebbero strizzato l’occhio ai cugini rivali della Roma stabilendo un primo contatto con Massara: la beffa è dietro l’angolo.

Sarri freme, ma intanto è bufera su Lotito

Ok, la partenze, ma quando si compra? Tra infortuni, Coppa d’Africa, cessioni già completate e altre in via di definizione, Sarri si ritrova con una coperta che più corta non si può. Di nomi in entrata se ne fanno, anche tanti: da Fabbian a Loftus-Cheek, da Raspadori a Lucca. Ma al momento in mercato in entrata non si sblocca, non decolla.

E i tifosi della Lazio puntano il dito contro Lotito. “Il dramma è che da questo club si scappa. Non offre nessuna attrattiva: Né ambizioni né prospettive” scrive su X Trionfale74. “Lotito: non c’è necessità di vendere i big… Castellanos, Guendouzi andati, avanti i prossimi. Bugiardo” rincara Carletto. Dario sceglie l’ironia: “Era meglio per Sarri che il mercato non si sbloccava”. “Mancano Gila e Zaccagni, poi l’opera è fatta! 120 milioni in tasca e con 10 milioni compra quattro giocatori” chiosa Alessandro.