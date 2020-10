Lazio-Dortmund: pronostico a sorpresa di Hitzfeld

L’ex tecnico del Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld in una intervista alla Gazzetta dello Sport parla della sfida tra i gialloneri e la Lazio. In merito a una possibile voglia di rivincita di Immobile, che a Dortmund deluse, si esprime così: “È giusto parlare con gli ex nei giorni precedenti la partita. Sono i più coinvolti emotivamente. Inoltre possono dare qualche informazione… Ma credo che Ciro vada frenato. Immagino frema, a maggior ragione con la squalifica in campionato, perché ha tanti giorni per pensare alla sfida col Borussia. L’esperienza in giallonero però lo ha maturato”.

“A Dortmund non ha funzionato, ma era la squadra a non vivere una buona annata. Immobile non è uno che salta tre avversari e segna, lui ha bisogno della squadra per far bene, ed è quella che mancò. Lui però anche al Borussia ha dimostrato di avere l’istinto del gol. Quello per me non lo si apprende: o ce l’hai o non ce l’hai. E lui ha vinto la Scarpa d’Oro…”.

Il pronostico sul match: “Saranno sfide incerte. Al Borussia manca equilibrio. La squadra è giovane, non abituata alle sfide internazionali. Quando gli avversari hanno qualità va in difficoltà, proprio perché i tanti giovani, inevitabilmente, sono privi di esperienza”.

OMNISPORT | 15-10-2020 13:47