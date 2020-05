Lazio, due centrocampisti nel mirino

In attesa di capire se e quando potrà riprendere la stagione, la Lazio pensa già al futuro: la dirigenza biancoceleste è infatti al lavoro per regalare a Simone Inzaghi almeno un rinforzo di livello a centrocampo e ha individuato due candidati principali, l'ungherese Dominik Szoboszlai e l'inglese Ruben Loftus-Cheek.

Classe 2000, Szoboszlai si è messo in luce con la maglia del Salisburgo, con cui ha esordito quest'anno in Champions League. Su di lui, oltre alla Lazio, c'è anche il Milan, anch'esso alla ricerca di un regista capace di giostrare, all'occorrenza, anche sulla fascia.

Loftus-Cheek, attualmente in forza al Chelsea, è invece un centrocampista fisico, con spiccate attitudini offensive ma capace anche di essere impiegato in zone più arretrate. Dopo un inizio di carriera sfavillante ha avuto qualche problema fisico che lo ha rallentato, ma a soli 24 anni ha tutto il tempo per rilanciarsi.

Il direttore sportivo Tare ha entrambi i nomi segnati sul suo taccuino. L'obiettivo è quello di portare a Roma almeno uno dei due calciatori spendendo non più di 20 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 15:10