Lazio, due giocatori del Genoa nel mirino

La Lazio torna a pescare in casa Genoa. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Liguria, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare, dopo l'arrivo di Romulo in prestito durante il mercato di gennaio, ha messo in lista acquisti altri due giocatori del Grifone.

Il primo è un altro esterno, Darko Lazovic, in scadenza di contratto a giugno: un profilo interessante che il club capitolino vorrebbe ingaggiare in estate. Il secondo è Davide Biraschi, difensore che si sta mettendo in luce in questi mesi e che piace anche all'Atalanta. Nelle prossime settimane la Lazio potrebbe effettuare un sondaggio in vista della sessione estiva, anche per quanto riguarda la situazione di Romulo.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 08:40